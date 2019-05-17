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Konya'da eski muhtar bacanağı ve iki oğlunu kurşun yağdırdı

Konya'da eski muhtar bacanağı ve iki oğlunu kurşun yağdırdı

KONYA'nın Çumra ilçesine bağlı Üçhüyük Mahallesi eski muhtarı, tartıştığı bacanağı ve 2 oğlunu tabancayla vurarak öldürdü.

Olay, Çumra ilçesine bağlı Üçhüyük Mahallesinde meydana geldi. Üçhüyük Mahallesi eski Muhtarı Turan B., henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştığı bacanağı Adem A. ve çocukları F.A. ile Z.A.'yı beylik tabancasıyla vurdu. Baba ve iki oğlu olay yerinde hayatını kaybetti.

Jandarmayı arayarak teslim oldu

Olayın ardından cinayet zanlısı Turan B., jandarmayı arayarak teslim oldu. Çumra Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olay yerinde yapılan incelemelerin ardından hayatını kaybeden baba Adem A. ile oğullarının cesetleri otopsi için Çumra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. 

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