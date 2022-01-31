Konya'da deprem oldu! Meram merkezli deprem fena salladı... 2 ay önce 5.2 olmuştu

KONYA'nın Meram ilçesi Kızılören mevkiinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD ise depremin şiddetini 4.2 olarak açıkladı... Aynı yerde Kasım ayında 5.2'lik bir deprem olmuştu.

Abone ol

KONYA'da Kasım ayında 5.2 şiddetinde depremin olduğu Meram İlçesi Kızılören mevkisinde bir deprem daha oldu. Kandilli Rasathanesi depremin şiddetini 4.1 olarak açıklarken, AFAD ise depremin 4.2 şiddetinde olduğunu duyurdu.

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre, Konya'nın Meram ilçesinde Kızılören mevkiinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İlk gelen bilgilere göre depremin derinliği 5 kilometre olarak ölçüldü. Depremin saati ise 12.30 olarak açıklandı.