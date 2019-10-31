Konya'da bir kişi önce tartıştığı karısının boğazını ardından kendini kesti

Demirören Haber Ajansı

KONYA'da Suriye uyruklu Hasmet El A., cep telefonuyla fazla zaman geçirdiğini iddia edip tartıştığı eşi Engame A.'nın jiletle boğazını kesti. Hasmet El A., ardından kendi boğazını da keserek intihara kalkıştı. Yaralanan çift, hastanede tedaviye alındı.

KONYA merkez Meram ilçesi Çomaklı Mahallesi 17038 Sokak'ta meydana gelen olayda; 2 çocuk babası Hasmet El A., cep telefonuyla fazla zaman geçirdiğini öne sürdüğü eşi Engame A. ile tartışmaya başladı.

113

Tartışma sırasında Hasmet El A., eşi Engame A.'nın boğazını jiletle kesti.

213

Hasmet El A. ardından kendi boğazını da keserek intihara kalkıştı.

313

Kanlar içinde kalan Engame A., evden kaçıp komşularından yardım istedi.

413