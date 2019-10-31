Konya'da bir kişi önce tartıştığı karısının boğazını ardından kendini kesti
KONYA'da Suriye uyruklu Hasmet El A., cep telefonuyla fazla zaman geçirdiğini iddia edip tartıştığı eşi Engame A.'nın jiletle boğazını kesti. Hasmet El A., ardından kendi boğazını da keserek intihara kalkıştı. Yaralanan çift, hastanede tedaviye alındı.
KONYA merkez Meram ilçesi Çomaklı Mahallesi 17038 Sokak'ta meydana gelen olayda; 2 çocuk babası Hasmet El A., cep telefonuyla fazla zaman geçirdiğini öne sürdüğü eşi Engame A. ile tartışmaya başladı.
113
Tartışma sırasında Hasmet El A., eşi Engame A.'nın boğazını jiletle kesti.
213
Hasmet El A. ardından kendi boğazını da keserek intihara kalkıştı.
313
Kanlar içinde kalan Engame A., evden kaçıp komşularından yardım istedi.
413