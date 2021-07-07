Konya'da bıçağı defalarca batırdı hemşire kanlar içinde kaldı!
5 katlı apartmanın ikinci katında ikamet eden bir hemşire, balkonun yanında bulunan beton bölüme indikten sonra bıçakla kendine zarar verdi.
KONYA'daki olay, merkez Selçuklu ilçesi İhsaniye Mahallesi Hakyolu Sokak’ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen hemşire Dilek T. (40) balkonun yanında bulunan beton bölüme inerek bıçakla kendine zarar vermeye başladı.
Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, Dilek T.'nin atlama ihtimaline karşı hava yastığı açarak önlem aldı.
Polis ekipleri tarafından ikna edilmeye çalışan Dilek T., bıçakla vücudunun çeşitli yerlerine zarar verdi.