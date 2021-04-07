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Konya'da askeri uçak düştü! Olay yerinden ilk görüntüler

Son dakika haberi... Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı’nda konuşlanan Hava Kuvvetleri’nin akrobasi ekibi Türk yıldızlarındaki NF-5 uçağının eğitim esnasında düştüğü belirtildi.

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Konya'nın merkez Karatay ilçesinde 3. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda konuşlanan Hava Kuvvetleri'nin akrobasi ekibi Türk yıldızlarındaki NF-5 uçağının eğitim esnasında düştüğü öğrenildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Eğitim uçuşu yapan Türk Yıldızlarına ait 1xNF-5 uçağımız 14.15’de Konya’da düşmüştür" denildi.

Arama kurtarma ekipleri şehit pilotun naaşına ulaştı. 

İşte olay yerinden ilk görüntüler:

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