Konya'da askeri uçak düştü! Olay yerinden ilk görüntüler

Son dakika haberi... Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı’nda konuşlanan Hava Kuvvetleri’nin akrobasi ekibi Türk yıldızlarındaki NF-5 uçağının eğitim esnasında düştüğü belirtildi.Abone ol
Konya'nın merkez Karatay ilçesinde 3. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda konuşlanan Hava Kuvvetleri'nin akrobasi ekibi Türk yıldızlarındaki NF-5 uçağının eğitim esnasında düştüğü öğrenildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Eğitim uçuşu yapan Türk Yıldızlarına ait 1xNF-5 uçağımız 14.15’de Konya’da düşmüştür" denildi.
Arama kurtarma ekipleri şehit pilotun naaşına ulaştı.
İşte olay yerinden ilk görüntüler: