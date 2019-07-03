Konya'da 5 bin yıllık saklı güzellik büyük ilgi çekiyor

Kent merkezinin 8 kilometre kuzeybatısında yer alan ve 5 bin yıllık tarihi boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan Sille Mahallesi, her bir köşesinde Roma, Bizans, Anadolu Selçuklu, Karamanoğlu Beyliği ve Osmanlı Devleti’nin izlerini taşıyan bölge de ilk yerleşimin Neolitik Çağ’a kadar uzandığı düşünülüyor.