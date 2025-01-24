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Konya'da 3 katlı bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var

Konya'nın Selçuklu ilçesinde bulunan üç katlı bir bina çöktü. Enkaz altında kalanların olduğu bilgisi üzerine çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi. Arama kurtarma çalışmaları sonucunda 2 kişi yaralı olarak kurtartıldı. Öte yandan binanın çökme anına ilişkin görüntülere ulaşıldı.

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Konya'nın Selçuklu ilçesinde 3 katlı bina çöktü. Bölgeye giden ekipler enkazdan 2 kişiyi yaralı olarak kurtarırken, 4 kişinin daha enkaz altında kaldığı öne sürüldü. Hassas cihazlarla dinleme yapan ekipler, arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Olay, saat 20.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Selçuk Mahallesi Haşmetli Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir binada çökme meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede tedbir alırken ekipler binada mahsur kaldığı belirtilenleri arama kurtarma çalışmalarına başladı.

2 KİŞİ YARALI OLARAK KURTARILDI

Kısa sürede bölgeye gelen ekiplerin başlattığı çalışmada binanın enkazından 2 kişi yaralı olarak çıkarıldı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. 4 kişinin enkaz altında mahsur kaldığı yönündeki iddialar üzerine AFAD ve itfaiye ekipleri cihazlarla dinleme yapıp arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

BİNANIN ÇÖKME ANI

Öte yandan binanın çökme anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.

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