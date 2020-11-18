Konya'da 10 milyon lira harcamayla uyuşturucu imalathanesi! 5 sanığa ceza yağdı
KONYA'da 10 milyon lira harcamayla labirente çevrilen villanın zemininden uyuşturucu imalathanesi çıktı. Villa sahibi kuyumcunun da aralarında olduğu zehir tacirleri toplam 125 yıl ceza aldı.
Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen yıl haziran ayında, Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi'nde inşaat halindeki villada uyuşturucu imalatı yapıldığı bilgisini aldı. Polis, takibe aldığı villaya baskın düzenledi.
Polis, çevresinde çok sayıda köpek bulunan villanın zeminindeki tahta kapağı kaldırdığında, bodrum katta odalar olduğunu gördü.
Türkiye'de ilk: Uzaktan kumandalı asansör ile bodrum kata inen polisler, uyuşturucu imalathanesiyle karşılaştı. İmalathanede 65 kilogram kubar esrar, 5 kilogram toz esrar ile Türkiye'de ilk kez ele geçirilen 1,2 milyon lira değerinde, genetiği değiştirilmiş hibrit esrar bulundu.
Nişancı tüfeği ve dahası: Ayrıca 10 ruhsatsız yivli tüfek, 1 keskin nişancı tüfeği, 2 ruhsatsız tabanca ile bu silahlara ait çok sayıda fişek ve mermi ele geçirildi.