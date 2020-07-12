Konyaaltı Sahili'nde denizde dalış yaparken tabanca buldu

Denize daldığı sırada tabancayı bulan Eda Svetlana, "Yüzerken tabanca gördüm. Durumu hemen güvenlikten sorumlu arkadaşlara haber verdim. İlk söylediğimde bana inanmadılar. Deniz gözlüğümle dalmıştım, o esnada fark ettim. Polisler gelene kadar burada yüzen diğer kişiler de gelip baktılar ve çıkardılar. Tabancayı polis arkadaşlar aldı, bizim de deniz keyfimiz kaldığı yerden devam ediyor" dedi.