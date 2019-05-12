Konyaaltı sahili turistlere kaldı

Rusya'dan tatil için Antalya'ya geldiğini belirten Svetlana Miroske, deniz suyunun ve havanın çok güzel olduğunu söyledi. Her sene Antalya'da tatil yaptıklarını aktaran Miroske, "Ailemizle güzel vakit geçirip eğleniyoruz. Hava ve deniz çok güzel" dedi.