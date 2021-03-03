Konya sözleri tepki çekti! Retrograde ile hüsrana uğrayana Aleyna Tilki olay oldu
İngilizce şarkısı Retrograde ile beklediği başarıyı sağlayamayan Aleyna Tilki yaptığı açıklamayla tepki çekti.
Genç şarkıcı Aleyna Tilki'nin uluslararası müzik piyasasında atacağı ilk büyük adımı "Retrograde" şarkısı geçtiğimiz günlerde yayınlamıştı. Şarkının prodüksiyonunu Beyoncé, Justin Bieber, Mark Ronson, Charli XCX gibi dünyaca ünlü isimlerle çalışan King Henry üstlenmişti.
Dünyada büyük ses getirmeyi düşünen Tilki, Retrograde şarkısıyla hüsrana uğradı.
Tilki'nin büyük emeklerle hazırladığı Retrograde şarkısı 5 günde sadece 6 milyon kez izlendi.
Aleyna Tilki ile aynı günde şarkı çıkaran sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz'ın Peşindeyim şarkısı ise 5 günde 9 milyon kez izlendi.