Konya Ovası'nda turistler fotoğraf için sıraya giriyor

Yerli ve yabancı turistler, bu eşsiz manzarayı görebilmek için turlarla bölgeye geliyor. Taylandlı turistler de turla birlikte tarlaya gelip, laleler arasında fotoğraf çektirdi. Lale tarlası, özellikle fotoğraf meraklılarının akınına uğruyor.