Konya Karapınar halkı tedirgin sayıları 50'yi geçti

"İlkbahar gelince bölgedeki tarlalarda ve yaylalarda çalışmalar başlıyor. Obruğun yolda oluşması bu yüzden endişe verici çünkü çalışmanın başlaması ile yoldaki araç trafiği de artıyor. O sıralarda araç geçişi olmamasına şükrediyoruz. Yolda veya tarlada küçük bir çukur görsek korkuyoruz.