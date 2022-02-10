Konya kar kıyametini yaşıyor! Komşu illerle kara yolu bağlantısı kesildi eğitime ara verildi

Yola çıkanlar durduruluyor

Akşehir’e gitmek için Konya’dan yola çıkan ve tipi nedeniyle kapanan yolun polis noktasında durdurulan Burak Büyükköroğlu, “Akşehir’den geldik. Konya’da sabah işlerimiz vardı. Sabah onları hallettik ve akşam dönecektik ama yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle bizi bırakmadılar. Şuanda bekliyoruz, inşallah yollar açılacak ve biz de evimize gideceğiz” dedi.