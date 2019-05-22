Konya Ereğli'de taş ve otların altına tek tek bakıyorlar kilosu 80 liradan satılıyor

''Dolaman, bizim için altın değerindedir. Dağda organik olarak yetişiyor. Bizler de bu mevsimde çıkıp, topluyoruz. Mahallemizden çoluk çocuk herkes bu bölgelerde domalan mantarı toplar. Biz kilosunu 40 ile 50 liraya ihracatçı firmalara satıyoruz. Onlar da 80 liraya özellikle Arap ülkelerine ihraç ediyor. Bazı ilaçlarda da kullanıldığını öğrendik.''