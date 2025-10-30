Konut yatırımcısına en çok kazandıran şehirler belli oldu
Türkiye’de konut yatırımlarında kira geliri açısından en yüksek kazanç sağlayan şehirler belli oldu.
Kira fiyatlarının en yüksek olduğu şehir İstanbul olsa da, yıllık kira getirisi sıralamasında ilk sırayı Ankara aldı. Endeksa verilerine göre başkentte getiriler yüzde 9,33’e ulaştı.Endeksa’nın Eylül 2025 verilerine göre, yıllık kira getirisi sıralamasında ilk sırada Ankara yer aldı. Başkentte ortalama kiralık konut fiyatı 28 bin 218 lira olurken, fiyata göre getirisi yüzde 9,33 olarak hesaplandı.
İkinci sırada yüzde 8,59 kira getirisiyle Şanlıurfa yer alıyor.Üçüncü sırada ise yüzde 8,22 ile Tekirdağ bulunuyor.
Eskişehir yüzde 7,81 ile dördüncü sırada yer alıyor.Van ise yüzde 7,65 ile ilk beşi tamamlıyor.
6. Kahramanmaraş