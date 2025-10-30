Konut yatırımcısına en çok kazandıran şehirler belli oldu

Kira fiyatlarının en yüksek olduğu şehir İstanbul olsa da, yıllık kira getirisi sıralamasında ilk sırayı Ankara aldı. Endeksa verilerine göre başkentte getiriler yüzde 9,33’e ulaştı.Endeksa’nın Eylül 2025 verilerine göre, yıllık kira getirisi sıralamasında ilk sırada Ankara yer aldı. Başkentte ortalama kiralık konut fiyatı 28 bin 218 lira olurken, fiyata göre getirisi yüzde 9,33 olarak hesaplandı.