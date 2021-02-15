Konut satışları yüzde 37,9 azaldı! Dikkat çeken istatistikleri TÜİK paylaştı

Satış sayılarına göre İstanbul'u, 6 bin 635 konut satışı ve yüzde 9,4 pay ile Ankara, 4 bin 63 konut satışı ve yüzde 5,8 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 10 konut ile Hakkari, 16 konut ile Ardahan ve 31 konut ile Bayburt oldu.



