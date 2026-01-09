Konut satışında ezber bozan değişim! 1 Şubat itibariyle zorunlu olacak...
Konut satış sürecinde 1 Şubat itibarıyla önemli bir değişiklik hayata geçiyor. Elektronik İlan Doğrulama Sistemi’nin (EİDS) kapsamının genişletilmesiyle birlikte satılık konut ilanlarında da yeni bir dönem başlayacak. Emlak sektörü temsilcileri, konutunu satmayı planlayan vatandaşları sistem hakkında uyardı.
Tüm Emlak Danışmanları Birliği (TEDB) Başkanı Hakan Akçam, EİDS’nin gayrimenkul ilanlarında yaşanan sorunları önemli ölçüde azalttığını belirterek, sistemin temiz ve doğrulanmış ilan sürecini başlattığını söyledi.
Akçam, yaklaşık bir yıldır kiralık konutlar ve satılık iş yerlerinde uygulanan sistemin, 1 Şubat’tan itibaren satılık konutlar için de zorunlu hale geleceğini ifade etti.
Tüm Gayrimenkuller Sistem Dahilinde Olacak
Akçam, sistemin son aşamasının tamamlanmasıyla Türkiye genelindeki tüm gayrimenkullerin EİDS kapsamına gireceğini vurguladı.
Buna göre, konutunu satışa çıkarmak isteyen vatandaşlar, ilan portalına ekleme yapabilmek için e-Devlet üzerinden emlak danışmanına yetki verecek. Ayrıca ilan süresi ve yetkilendirilen emlak danışmanının kim olacağı da sistem üzerinden belirlenecek.