Konut satışına düzenleme hazırlığı! Tapuda fiyat oyununa geçit yok
Hazine ve Maliye Bakanlığı, dünya örneklerini inceledi. Tapuda gerçek değer üzerinden işlem yapılması için çalışmalar hızlandı. Yeni düzenlemenin Meclis açıldığında gündeme gelmesi bekleniyor.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, emlakta kayıt dışılığa karşı harekete geçti.Dünya örneklerini inceleyen bakanlık, tapuda gerçek değer üzerinden işlem yapılması için çalışmalarını hızlandırdı.
TAPUDA FİYAT OYUNU-
Gayrimenkul alım satımında tapuda beyan edilen tutarın yüzde 4’ü tapu harcı olarak ödeniyor. Satış bedelini düşük göstererek tapu harcından kaçmak yasal değil ancak sık başvurulan bir yöntem oluyor.
Yani tapuda gayrimenkulün gerçek satış değeri değil, vergi değeri veya biraz üstü gösteriliyor. Bu yöntemle hem alıcı hem de satıcı daha az vergi ödeme arayışına giriyor.
Bakanlık yetkilileri, gayrimenkullerin alış ve satışında gerçek bedelinin tespitinin, bir yandan tapu harcı bir yandan da gelir vergisi açısından önem taşıdığına dikkat çekti.Türkiye gazetesinde yer alan habere göre gayrimenkul alım satımında gerçek değer üzerinden vergilendirme yapılmasına ilişkin yeni düzenlemeler Meclis açıldığında gündeme getirilecek.