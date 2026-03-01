Konut sahipleri dikkat! Beyanname süreci yarın başlıyor...

ORTAKLIK DURUMUNA DİKKAT

Gayrimenkullerin mülkiyet yapılarındaki farklılıklar, beyanname verme sürecindeki yasal prosedürleri de doğrudan şekillendiriyor. Aile bireylerinin her birinin, sahip oldukları mal ve haklardan elde ettikleri kira gelirleri için şahsi olarak ayrı ayrı beyanname oluşturması gerekiyor. Herhangi bir meskene birden fazla kişinin ortak olması durumunda ise şahısların her biri yalnızca kendi hissesine karşılık gelen gelir miktarını beyan edecek.

ÖDEMELER İKİ TAKSİTTE

Tahakkuk eden kira gelir vergilerinin tahsilatı, mükelleflere ödeme kolaylığı sağlamak amacıyla Mart ve Temmuz aylarında iki eşit taksit halinde gerçekleştirilecek. Birinci taksit ödemeleri damga vergisi ile birlikte en geç 31 Mart tarihine kadar, ikinci taksit ödemeleri ise 31 Temmuz mesai bitimine kadar yatırılabilecek. Söz konusu vergi borçları; dijital platformlar, anlaşmalı bankaların kredi veya banka kartları, hesaptan havale, yabancı banka kartları, vergi dairesi vezneleri ve PTT şubeleri aracılığıyla tahsil edilebilecek.