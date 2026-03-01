Konut sahipleri dikkat! Beyanname süreci yarın başlıyor...
Gayrimenkul sahiplerini yakından ilgilendiren kira geliri beyanname süreci 1 Mart itibarıyla resmen başladı. Belirlenen istisna tutarlarının üzerinde gelir elde eden vatandaşların ay sonuna kadar bildirimde bulunması gerekiyor.
Gayrimenkul üzerinden gelir elde eden mülk sahiplerinin vergi yükümlülüklerini belirleyen istisna tutarları netleşti.
2025 yılı içerisinde konutlarından 47 bin liranın üzerinde kira geliri sağlayan vatandaşlar gelir vergisi ödemekle yükümlü olacak. İş yerleri için belirlenen sınır ise 330 bin lira olarak açıklanırken, bu rakamların altında kalan mülk sahipleri beyanname vermekten muaf tutulacak.
DİJİTAL SİSTEMLER DEVREDE
Kira geliri beyannameleri, 1-31 Mart tarihleri arasında Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından sunulan elektronik altyapılar üzerinden verilebilecek. Mülk sahipleri, kurumun resmi internet adresi olan "gib.gov.tr" sistemine giriş yaparak "Hazır Beyan Sistemi" vasıtasıyla işlemlerini güvenle tamamlayabilecek. Ayrıca mükellefler, Dijital Vergi Dairesi portalına erişerek kendileri için önceden doldurulmuş hazır beyanlara doğrudan ulaşım sağlayabilecek.
ORTAKLIK DURUMUNA DİKKAT
Gayrimenkullerin mülkiyet yapılarındaki farklılıklar, beyanname verme sürecindeki yasal prosedürleri de doğrudan şekillendiriyor. Aile bireylerinin her birinin, sahip oldukları mal ve haklardan elde ettikleri kira gelirleri için şahsi olarak ayrı ayrı beyanname oluşturması gerekiyor. Herhangi bir meskene birden fazla kişinin ortak olması durumunda ise şahısların her biri yalnızca kendi hissesine karşılık gelen gelir miktarını beyan edecek.
ÖDEMELER İKİ TAKSİTTE
Tahakkuk eden kira gelir vergilerinin tahsilatı, mükelleflere ödeme kolaylığı sağlamak amacıyla Mart ve Temmuz aylarında iki eşit taksit halinde gerçekleştirilecek. Birinci taksit ödemeleri damga vergisi ile birlikte en geç 31 Mart tarihine kadar, ikinci taksit ödemeleri ise 31 Temmuz mesai bitimine kadar yatırılabilecek. Söz konusu vergi borçları; dijital platformlar, anlaşmalı bankaların kredi veya banka kartları, hesaptan havale, yabancı banka kartları, vergi dairesi vezneleri ve PTT şubeleri aracılığıyla tahsil edilebilecek.