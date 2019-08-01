Konut kredisi faiz oranları hangi banka ne indirdi işte ödenecek yeni tutar
Konut kredisi faiz oranlarında bankalar indirime başladı. Enflasyon ve politika faizinin düşmesinden sonra konut kredisi ve tüketici kredisi faiz oranlarının yüzde 0.99'a gerilemesiyle tüketicinin ödeyeceği miktar da ortaya çıktı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası geçtiğimiz hafta politika faiz oranını yüzde 24'ten yüzde 19.75'e indirmesiyle birlikte gözler özel ve kamu bankalarına çevrildi. Özellikle konut ve otomotiv sektörü gibi çok sayıda sektörün beklediği indirim kararı sonrası, bankalar da mevcut kredi oranlarında tek tek indirime başladı.
Ziraat Bankası yüzde 0.99'a indirdi: İlk açıklayan ise Ziraat Bankası oldu. Banka bugünden geçerli olmak üzere, tutarı 500 bine kadar konut kredilerine yönelik faiz oranlarını, azami 180 ay vade için yüzde 1'in altına çekerek aylık yüzde 0,99'a indirdi.
Yüksek kredilerde oran yüzde 1.19'a geriledi: Banka, tutarı 500 bin lira ila 1 milyon lira arasında bulunan konut kredileri için aylık faiz oranını da 180 ay vadeye kadar yüzde 1,19'a düşürdü. Öte yandan 1 milyon lira ve üzeri tutarlı konutlar için kredi kullanılması halinde, azami 180 ay vade için faiz oranı yüzde 1,39 olarak belirlendi.
Tüketici kredi faiz oranları da düştü: Tüketici kredisi faiz oranlarını da düşüren Ziraat Bankası, azami 60 ay vade için maaş müşterilerine yüzde 1,49'dan, diğer müşterilere ise yüzde 1,59'dan tüketici kredisi kullandıracak.