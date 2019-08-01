Konut kredisi faiz oranları hangi banka ne indirdi işte ödenecek yeni tutar

Yüksek kredilerde oran yüzde 1.19'a geriledi: Banka, tutarı 500 bin lira ila 1 milyon lira arasında bulunan konut kredileri için aylık faiz oranını da 180 ay vadeye kadar yüzde 1,19'a düşürdü. Öte yandan 1 milyon lira ve üzeri tutarlı konutlar için kredi kullanılması halinde, azami 180 ay vade için faiz oranı yüzde 1,39 olarak belirlendi.