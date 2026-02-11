Konut kredilerinde rekabet kızıştı! Aylık taksitler 26 bin TL'ye kadar düştü...
Konut kredisi faizleri gerilerken kamu bankalarında aylık oran yüzde 2.49 seviyesine indi. 1 milyon TL kredide taksitler yaklaşık 26 bin TL'ye düşerek, kira öder gibi ev sahibi olma imkanı sağladı. Faiz indirimi toplam geri ödemede 547 bin liralık maliyet avantajı oluşturdu. İşte bankaların yeni hesap tablosu…
Merkez Bankası'nın son faiz indirimleri ve enflasyonda gerileme beklentisi, konut kredisi maliyetlerine yansıdı. Merkez Bankası verilerine göre, sektörde yıllık ortalama konut kredisi faizi yüzde 35.93'e düşerken, kamu bankalarının sunduğu oranlar yüzde 2.5'in altına indi. Faizlerdeki gerileme kredi geri ödemelerinde ciddi maliyet farkı oluşturdu.
KONUT KREDİSİ FAİZİ %2.49'A DÜŞTÜ
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın son dönemde politika faizini toplam 900 baz puan düşürerek yüzde 46'dan yüzde 37'ye çekmesi, kredi maliyetlerinde düşüşü hızlandırdı. Yıllık ortalama konut kredisi faizi yüzde 35.93'e gerileyerek Eylül 2023'ten bu yana en düşük seviyeye indi. Sektörde ortalama aylık konut kredisi faizi ise yüzde 2.99 olarak kaydedildi. Kamu bankaları konut kredisi aylık faiz oranını yüzde 2.49 seviyesine kadar çekti.
Sabah'tan Seda Tabak'ın haberine göre, faiz indirim sürecinin başladığı 24 Temmuz 2025 öncesinde yıllık ortalama konut kredisi faizi yüzde 43.61, aylık faiz ise yüzde 3.63 seviyesindeydi. 30 Ocak 2026 itibarıyla yıllık ortalama yüzde 35.93'e, aylık ortalama yüzde 2.99'a düşen faizlerde yaklaşık 7.68 puanlık gerileme gerçekleşti.
1 MİLYON TL KREDİDE FAİZ YÜKÜ AZALDI
Aylık yüzde 2.99 faiz ve 120 ay vadeyle kullanılan 1 milyon TL konut kredisinde aylık ödeme yaklaşık 30 bin 798 TL oluyor. Toplam geri ödeme ise yaklaşık 3 milyon 695 bin TL'ye ulaşıyor.