Konut fiyatları katlanıyor! O kent İstanbul'u bile geride bıraktı...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 Aralık ayına ilişkin Konut Fiyat Endeksi (KFE) verilerini açıkladı. Endeks, aylık bazda yüzde 0,2 artarken yıllık bazda nominal olarak yüzde 29 yükseldi. Reel bazda ise (enflasyondan arındırılmış) yüzde 1,4 gerileme yaşandı – bu, konut fiyatlarının alım gücüne göre değer kaybettiği anlamına geliyor.