Konut fiyatları katlanıyor! O kent İstanbul'u bile geride bıraktı...
Merkez Bankası'nın Aralık 2025 Konut Fiyat Endeksi verilerine göre Türkiye genelinde ortalama metrekare fiyatı 45.457 TL'ye yükseldi; tatil cenneti Muğla, metrekare başına 76.698 TL ile İstanbul'u (74.153 TL) bile geçerek en pahalı il oldu. Üç büyükşehirde aylık düşüş yaşanırken yıllık artış reel olarak geriledi. İşte detaylar...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 Aralık ayına ilişkin Konut Fiyat Endeksi (KFE) verilerini açıkladı. Endeks, aylık bazda yüzde 0,2 artarken yıllık bazda nominal olarak yüzde 29 yükseldi. Reel bazda ise (enflasyondan arındırılmış) yüzde 1,4 gerileme yaşandı – bu, konut fiyatlarının alım gücüne göre değer kaybettiği anlamına geliyor.
Üç büyük ilde aylık bazlı düşüş yaşandı
İstanbul: Aylık yüzde 0,2 düşüş, yıllık yüzde 28,5 artış
Ankara: Aylık yüzde 0,2 düşüş, yıllık yüzde 34,9 artış (en yüksek yıllık artış)
İzmir: Aylık yüzde 0,1 düşüş, yıllık yüzde 30,8 artış
2025'in son çeyreğinde ülke genelinde ortalama konut birim fiyatı 45.457 TL/m² oldu.
Bu rakamla 100 m²'lik ortalama bir evin fiyatı 4,5 milyon TL'yi aştı.