Konut Fiyat Endeksi Aralık'ta yüzde 0,2 arttı

2025 Aralık ayında Türkiye genelinde Konut Fiyat Endeksi bir önceki aya göre %0,2 arttı. Yıllık bazda nominal artış yüzde 29,0 olurken, enflasyondan arındırılmış reel değişim yüzde 1,4 düşüş olarak kaydedildi. Ankara yıllık yüzde 34,9 ile en yüksek artışı gösterdi. İstanbul ve İzmir’de ise fiyatlar yıllık bazda sırasıyla yüzde 28,5 ve yüzde 30,8 oranında arttı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) yayımladığı 2025 Aralık ayı Konut Fiyat Endeksi (KFE) verileri, konut fiyatlarındaki nominal artışa rağmen reel düşüşü ortaya koydu. Türkiye genelinde KFE, bir önceki aya kıyasla yüzde 0,2 oranında artarken, yıllık bazda yüzde 29 yükseldi. Ancak bu artış, aynı dönemdeki enflasyon oranının gerisinde kaldı ve konut fiyatlarında reel olarak yüzde 1,4 oranında düşüş yaşandığı kaydedildi.

EN YÜKSEK ARTIŞ ANKARA’DA

Bölgesel verilerde dikkat çeken artış Ankara’da gerçekleşti. Başkentte konut fiyatları 2025 Aralık itibarıyla bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34,9 oranında arttı. Bu oran, Türkiye genelindeki en yüksek yıllık artış oldu. İstanbul’da aynı dönemde yüzde 28,5, İzmir’de ise yüzde 30,8 oranında fiyat artışı yaşandı. Ancak üç büyükşehirde de Aralık ayında bir önceki aya göre düşüş gözlendi. İstanbul, Ankara ve İzmir’de aylık bazda fiyatlar sırasıyla yüzde 0,2, yüzde 0,2 ve yüzde 0,1 oranlarında azaldı.

EN DÜŞÜK ARTIŞ TRAKYA’DA

Yıllık bazda en düşük artış ise Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ illerini kapsayan TR21 bölgesinde kaydedildi. Bu bölgede konut fiyatları Aralık 2025 itibarıyla yalnızca yüzde 22,1 oranında yükseldi. Onu sırasıyla yüzde 23,0 ile Konya-Karaman, yüzde 24,2 ile Antalya-Burdur-Isparta izledi. Buna karşın Nevşehir, Niğde, Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Kayseri, Sivas ve Yozgat illerini kapsayan TR7 bölgesinde yüzde 33,1’lik bir artış kaydedildi.

ENDEKS SEVİYESİ 204,5’E ULAŞTI

2023 yılı baz alınarak hesaplanan Konut Fiyat Endeksi, 2025 Aralık ayında 204,5 seviyesine ulaştı. İstanbul’da endeks değeri 190,9 olurken, Ankara’da 225,5, İzmir’de ise 199,2 seviyesinde gerçekleşti.