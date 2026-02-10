Konut alacaklara özel bankalardan cazip kredi fırsatları! İşte en düşük oranlar...

‘KREDİ FAİZLERİ %2.50’NİN ALTINA ÇEKİLDİ’

Özel bankalarda %2.49 faiz oranının yanı sıra %2.54, %2.55 ve %2.60’tan faiz veren bankalar da yer alıyor. Peki faiz düşüş neden hızlandı? %2.49’dan kredi çeken aylık ne kadar taksit ödüyor? Faizlere ilişkin beklentilerini milliyet.com.tr’ye açıklayan Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı şu ifadeleri kullandı: “Ülkemizde enflasyon düşüşüne paralel şekilde konut kredilerinde rekabet nispeten artıyor. Birinci ve ikinci el konut ayrımının kalkması ve konut kredilerinde limitlerin artırılması krediler kısmında yoğun ve hareketliliği beraberinde getirdi. Bankalarda kredi faizlerinin artık %2.50 seviyelerinin altına çekildiğini görüyoruz.

AYLIK TAKSİTLER NE KADAR OLDU?

Şu anda %2.49 faizle 1.000.000 TL kredi çekilmek istendiğinde 120 ay vadede aylık taksitler 26.273,20 TL yapıyor. Önceki oranlara göre kıyaslama yapacak olursak 1.000.000 TL limitle %2.69 faiz oranından 120 vade ile kredi çekilmek istendiğinde aylık taksit tutarları 28.060,70 TL yapıyor. %2.49’a göre aylık ödemeler 1.787 TL daha yüksek tutuyor. 120 ay için toplam maliyet 214.500 TL daha yüksek çıkıyor.