Konuşanlar yeni sezon tarihi belli oldu! Disney Plus'ta yayınlanacak...

Hasan Can Kaya'nın sunumuyla geniş bir izleyici kitlesine ulaşan “Konuşanlar”, yeni sezon için geri sayıma başladı. Doğal diyalogları ve filtresiz mizahıyla tanınan ünlü komedyenin Disney Plus'ta yayınlanan programını takip edenler, “Konuşanlar ne zaman başlıyor?” sorusuna yanıt arıyor. Merakla beklenen yeni sezonun yayın dönemi belli oldu.