Konuşanlar yeni sezon tarihi belli oldu! Disney Plus'ta yayınlanacak...
Hasan Can Kaya'nın sunumuyla geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Konuşanlar, yeni sezonuyla geri dönmeye hazırlanıyor. Disney Plus'ta yayınlanan programın yeni bölümlerini bekleyen izleyiciler, “Konuşanlar ne zaman başlıyor, hangi platformda yayınlanacak?” sorularına yanıt arıyor. İşte Konuşanlar'ın yeni sezonuna ilişkin merak edilenler...
Hasan Can Kaya'nın sunumuyla geniş bir izleyici kitlesine ulaşan “Konuşanlar”, yeni sezon için geri sayıma başladı. Doğal diyalogları ve filtresiz mizahıyla tanınan ünlü komedyenin Disney Plus'ta yayınlanan programını takip edenler, “Konuşanlar ne zaman başlıyor?” sorusuna yanıt arıyor. Merakla beklenen yeni sezonun yayın dönemi belli oldu.
KONUŞANLAR YENİ SEZONUYLA İZLEYİCİ KARŞISINA ÇIKIYOR
Son dönemin öne çıkan komedyenlerinden Hasan Can Kaya, “Konuşanlar” ile geniş kitlelere ulaştı.
Sahnedeki doğal tavrı ve kendine özgü mizahıyla tanınan Kaya, programın yeni sezonunda da izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
Her hafta cuma günü yayınlanan program, yeni bölümleriyle Disney Plus'taki ekran yolculuğunu sürdürecek.
KONUŞANLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR? YENİ SEZON TARİHİ BELLİ OLDU
Hasan Can Kaya'nın sunduğu “Konuşanlar”, yeni sezonunu 2 Ekim Cuma günü açacak. Programın yeni bölümleri Disney Plus üzerinden yayınlanacak.
Böylece “Konuşanlar ne zaman başlayacak?” sorusu da yanıt bulmuş oldu.