Kontrolden çıkıp aydınlatma direğine çarpan motosiklet sürücüsü can verdi!
Ankara Şereflikoçhisar'da seyir halindeki motosiklet kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Meydana gelen kazada 19 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti.Abone ol
Olay, Şereflikoçhisar ilçesi Metin Sanal Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 19 yaşındaki Berdan Kocaş, kontrolünü kaybettiği motosikleti ile yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince hayatını kaybettiği belirlenen Kocaş’ın cesedi hastane morguna götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.