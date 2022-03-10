Kontrolden çıkan TIR 7 aracı biçti! Ölü ve yaralılar var
ISPARTA'dan kaza haberi geldi. Kontrolden çıkan tır 7 araca çarptı feci kazada 11 kişi yaralanırken 1 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, Isparta Süleyman Demirel Organize Sanayi Bölgesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 07 MPA 02 plakalı tırın sürücüsü kontrolünü kaybederek 7 araca çarptı. Zincirleme kazanın ardından araçların içerisinde bulunan 11 kişi yaralanırken 1 kişi hayatını kaybetti.
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Olay yerine çok sayıda jandarma, polis, ambulans ve AFAD ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırılırken kaza nedeni ile ulaşım, kontrollü olarak tek şeritten sağlanıyor.
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