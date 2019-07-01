Kontrolden çıkan araç duvara çarptı! Sürücü kanlar içinde kaldı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kontrolden çıkan araç duvara çarptı! Sürücü kanlar içinde kaldı

BURSA'da şerit değiştirmek isterken kontrolden çıkan araba duvara çarparak durdu.

Kontrolden çıkan araç duvara çarptı! Sürücü kanlar içinde kaldı - Sayfa 1

Şerit değiştirmek için yavaşlamak istediği sırada kontrolden çıkan otomobil, kaldırıma çıktıktan sonra bir iş yerinin duvarına çarparak durabildi. Çarpmanın şiddetiyle otomobilde kanlar içerisinde kalan sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. 

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Kontrolden çıkan araç duvara çarptı! Sürücü kanlar içinde kaldı - Sayfa 2

Kaza, Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 AAE 486 plakalı otomobiliyle sol şeritte seyir halinde olan A.E., Beşevler Metro İstasyonu yakınlarına geldiği esnada şerit değiştirerek yavaşlamak istedi.

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Kontrolden çıkan araç duvara çarptı! Sürücü kanlar içinde kaldı - Sayfa 3

Direksiyon hakimiyetini kaybeden Ergün, yol kenarında bulunan demir korkuluklara çarparak kaldırıma çıktı.

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Kontrolden çıkan araç duvara çarptı! Sürücü kanlar içinde kaldı - Sayfa 4

Kaldırım üzerinde yaklaşık 20 metre hareket eden otomobil, daha sonra yol üzerinde bulunan bir iş yerinin duvarına çarpıp boşluk alanda durabildi.

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