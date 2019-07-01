Kontrolden çıkan araç duvara çarptı! Sürücü kanlar içinde kaldı
BURSA'da şerit değiştirmek isterken kontrolden çıkan araba duvara çarparak durdu.
Şerit değiştirmek için yavaşlamak istediği sırada kontrolden çıkan otomobil, kaldırıma çıktıktan sonra bir iş yerinin duvarına çarparak durabildi. Çarpmanın şiddetiyle otomobilde kanlar içerisinde kalan sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaza, Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 AAE 486 plakalı otomobiliyle sol şeritte seyir halinde olan A.E., Beşevler Metro İstasyonu yakınlarına geldiği esnada şerit değiştirerek yavaşlamak istedi.
Direksiyon hakimiyetini kaybeden Ergün, yol kenarında bulunan demir korkuluklara çarparak kaldırıma çıktı.
Kaldırım üzerinde yaklaşık 20 metre hareket eden otomobil, daha sonra yol üzerinde bulunan bir iş yerinin duvarına çarpıp boşluk alanda durabildi.