Konserinde orta parmak işareti yapıp olay olmuştu! Melek Mosso'nun şok savunması

Son günlerde artan kadın cinayetleri, çocuk istismarı ve şiddette dikkat çeken ve konserinde bu sorunu seyirciyle paylaşan şarkıcı Melek Mosso, çok konuşulacak bir harekete imza atmıştı. Mosso, ''Açmak istiyorsanız açın, konuşmak istiyorsanız konuşun, kimsenin nasıl davranmanız gerektiğine, nasıl konuşmanız gerektiğini söylemesine, ne yapmanız gerektiğini söylemesine ihtiyacınız yok ihtiyacınız yok kızlar.