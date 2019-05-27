Konser verecek ünlü isimlere veto! İptali için bakanlığa başvuruldu!

15 Mayıs ile 15 Eylül tarihleri arasında yapılacak bütün etkinliklerde bu canlıların zarar göreceğini belirten Ergene "Böyle bir festivalle alana çıkacak olan anaç kaplumbağalar, yuvadan çıkacak olan yavru kaplumbağalar ve yuva içindeki yumurtalar tamamen zarar görecektir. Tam üreme zamanına denk gelen bir programdır. O kadar kalabalık insan kitlesinin, ışığın ve gürültünün bu alanda vereceği zarar tartışılmazdır" diye konuştu. Ergene gerekli önlemin hızla alınarak konserin belediyenin göstereceği başka bir mekanda yapılması gerektiğini söyledi.