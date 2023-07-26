Komünizme ve Kapitalizme karşı kanlı harp, Kore Savaşı ve "Kutup Yıldızları"...

Bundan tam 73 yıl önce, kara kışta bir destan yazıldı Güney Kore’ de. Bu destanı yazanlar nam-ı diğer “Kutup Yıldızları” yani Kahraman Türk askerleri idi. Evet 1950 yılında başladı bu kanlı harp. Komünizmin ve kapitalizmin savaşıydı adeta.

1950 yılında Türkiye TBMM onayı olmadan Kore Savaşı’na asker göndermişti. Çünkü dönemin Demokrat Parti hükümeti, Sovyetler Birliği tehdidine karşı NATO’ ya katılma düşüncesindeydi. Bu durum zamanın muhalefetini biraz çileden çıkarsa da kabul etmesi uzun sürmedi. Türkiye Güney Kore müttefiki olan Amerika, İngiltere ve Kanada gibi devletler arasında yerini aldı ve toplamda 4 tugay başta olmak üzere 21 bin 212 askerle artık savaşa hazırdı.

Tuğgeneral Tahsin Yazıcı emrindeki Subaylar Hatay İskenderun Limanından yola çıktılar. Ve bir süre cephe gerisinde komünist gerillalarla mücadele ettikten sonra BM ordusuna katıldılar. Türkiye’ nin birçok yerinden sefer vardı Kore’ye. 1950 yılında yabancı gazeteler manşetlerini şöyle atmıştı:

“TÜRKLER DÜĞÜNE GİDER GİBİ SAVAŞA GİDERLER.”

Adeta bir şenlik havası vardır ülkede.

Samsun’dan gönüllü olarak seçilen 2. Tugay 2. kafilede er olarak görev yapan Bayram Çelik bu çetin savaşta Gazi olacağından habersiz, Samsun’dan İskenderun’a gitmek üzere tren istasyonuna gelir. İstasyonun; sancak, bayrak ve çiçeklerle süslendiğini, kendilerini yolcu etmek üzere de Vali Bey’in, Samsun Halkı’nın ve tüm köylülerin geldiğini görür, çok duygulanmıştır. Trene binmekte hayli zorlanır askerlerimiz. Çünkü envaı çeşit yiyeceklerin doldurduğu koridorlardan geçip oturmak hayli zor olur. Herkesle vedalaşıp helalleşirler. Yolculuk uzun sürecektir çünkü. Gemiye bindikten sonra tam 25 gününü kara yüzü görmeden toplamda 30 gün geçireceklerdir. Nihayet gemi Kore Pusan limanına varır. Cepheye ulaştıklarında silahlanır ve mevzi alırlar. 700 mermi atan A4 silahını eline çoktan almıştır Bayram Çelik. Kore’ de 14 ay boyunca, dalgalı kırık kalpler vadisinde konuşlanılmış, çoğu zaman da düşmanın taarruz etmesiyle 48 saat boyunca hiç durmaksızın savaşılmıştır.1 Türk askerine 3 Çinli asker... Öldürmekle bitmeyen ve adeta kum gibi kaynayan Çinlilere karşı 10, 15, 30 metre mesafeden mevzi alınıyor bu yakın mesafeden dolayı havan mermileri askerlerimizin tam arkasına düşüyordu. 3 arkadaşı ile yan yana mevzi alan Bayram Çelik o zorlu anlarını şöyle anlatmıştır:

“3 arkadaş idik. 2’ si parça parça olmuştu, ben de yaralanmıştım. Çin askerleri şehitleri dahi süngülüyordu. Yaralı olduğumdan ellerine düşmemek için şehitler arasına uzandım. Üzerime bir şehidi çektim. Çin askerleri uzaklaşınca da dizlerimin üzerinde çokça mesafe kat ederek arkadaşlarımın yanına ulaştım.”

Bir süre tedavi gören Gazimiz daha sonra yine savaşmak için cepheye dönecek ve kahramanca çarpışacaktır. Geride durmak yerine cephede cenk etmenin önemini bilen bu yiğide “dur, gitme!” diyemezdi kimse. Onlar da durmadı ve gittiler. Çin askerleri dallarda bir fare gibi geziyor ve her fırsatta Türk askerlerine işkence ediyorlardı. 3,4 ay su yüzü görmedikleri oluyor, yıkanamıyor, çamur içinde kalıyor olsalar da geri durmak yoktu onlar için. O vakit Kuzey Kore halkı sefalet içinde olduğundan yiyeceklerini de oradaki çocuklarla paylaşıyor ve merhametiyle de gönülleri fethediyordu fedakâr Mehmetçikler.

Bir defasında botunu çıkarmak istemişti Gazi Bayram. Fakat ne mümkün! Bot adeta ayağına kaynamıştı. Çorabıyla birlikte derisi de soyulmuştu çıkarmak isterken. Denetim için mevzilerinden çıkan Türk askerleri’ ne top mermileri isabet ediyor ve uzuvları bedenlerinden ayrılıyordu. Hatta öyle ki; bacakları kesik ayakkabılar içinde kalmıştı.

Arı gibi vızıldayan Çin askerleriyle 5 ay boyunca yer altında mevzilenerek savaşılmış, Ellerinde bazukalar, kalplerinde iman, dillerinde “ALLAH ALLAH” nidalarıyla inlemişti Kore dağları.

Daha önce böyle bir duruma hiç şahit olmayan düşman safları Türklerin gücünden endişe etmeye başlamıştı artık. Öyle ki toplamda 5 bin BM askerini esir aldı Çin ordusu. Esir alınan 244 Türk askeri esaret altında bile üstün bir kahramanlık göstermiş ve tarih yazmışlardı.

Bayram Çelik, Halil Kanar, Rıza Çörtlek, Hüseyin Demir, Hüseyin Yıldırım Kore savaşını bizzat yaşayıp günümüze kadar aktaran kahraman gazilerimizden sadece birkaçı!

Mehmetçiklerimiz hakkında manşet manşet haberler yapılmıştı ve denilmişti ki:

“ESİR DÜŞEN ASKERLERDEN SADECE TÜRKLER EKSİKSİZ DÖNDÜ.”

Peki bu nasıl oldu? Binlerce asker öldürülüp, işkence görürken Türk askerleri nasıl dağılmadan, bozulmadan, sağ ve salim şekilde geri dönebildiler. Çünkü onlar birbirlerine sahip çıkmışlar ve emir- komuta zincirini muhafaza etmişlerdi.

Bakınız Dostlar; esir alınan 5 bin asker esir kamplarına getirildiklerinde üzerlerindeki üniforma ve rozetler çıkarılarak tek tip kıyafet giydirilmişti. Bunu yapmalarındaki sebep; aralarındaki düzeni bozmak ve dağınıklık oluşturma çabasıydı. Kısmen başarılı da olmuşlardı fakat yalnızca Türklere söz geçirememişlerdi. Birgün Türk askerlerinden en üst rütbede olan yüzbaşıyı sacdan ve içi buz duvarlarla örülü bir barakaya hapsettiler. Düşünceleri şuydu ki: biz Türklerin başlarını hapsedersek başsız kalıp dağılırlar ve bize itaat ederler. Böyle düşünerek büyük bir yanılgıya düşmüşlerdi. Çünkü Yüzbaşı hapisteyken sorgu esnasında Çin askerlerine şu söyledikleri çok manidardır:

“Beni hapse attınız. Zannediyorsunuz ki birliğimiz dağılacak. Hayır hayır, yanılıyorsunuz! Ben yoksam benim bir alt mevkidaşım Teğmen görevi devralır, onu alsanız bir altı Astsubay görevi devralır, onu da alsanız Çavuş orduyu komuta eder ta ki 2 er kalıncaya kadar bu böyle devam eder. Erlerden biri de diğerinin emrine geçer. Boşuna uğraşmayın” der.

Aynen dediği gibi olur. Yüzbaşı aralarında yoktur artık ve o sabah yine içtimaa kalkar askerler. Görevi Teğmen devralmıştır. Asker tam bir disiplinle ona itaat etmektedir. Bu durumu gören Çinliler başka bir planı devreye sokmak isterler. Yüzbaşı serbesttir artık. Ve olağanüstü bir şekilde “Hoşgörü Politikası” uygulamaya konulur. Maksat iyimser yaklaşarak Komünizmi benimsetme çabasıdır. Bir nevi Beyin yıkama taktiği... Bu yalancı tutum yine bazı BM askerlerinin saf değiştirmesine sebep olsa da yine Türk askerleri ferasetleriyle, iyiliğin içindeki kötülüğü sezmişlerdir. Bu defa da planları tutmayan Çinliler yeni bir yol denemek için kolları sıvayarak, askerlerin beyinlerine uyuşturucu iğne ile hükmetmek isterler.

Çok şükür ki askerlerimizin ne kalplerine ne de beyinlerine girecek bir yol bulamamış olmaları, esaretin kahramanlığa dönüşmesinde büyük öneme sahiptir. Çünkü Mehmetçiğimizin birlik ve beraberliği; üzerlerinde taşıdıkları ne rütbe de ne de üniforma iledir. Bilakis Türk halkının; gelenek, görenek ve aile terbiyesinden kaynaklanan bir disiplinden ileri gelir. Bu dünyada eşi benzeri görülmemiş disiplin metodu üniformanın çıkmasıyla ya da rütbenin sökülmesiyle de değişmez. Mehmetçik düşmana ne devlet sırrını verir ne de teslim olur.

3 Yıl süren bu kanlı harpte artık yavaş yavaş sona gelinmektedir. Amerika’nın Çin ordusuna karşı duracak gücü kalmamış ve geri çekilmiştir. Artık Kunuri’de Türklerin zaferi yazılacaktır. Kunuri’de üstün bir başarı elde ettikten sonra sıra Rusan’a gelmiştir. Şehitlerinin %60’nı bu bölgede kaybetmiştir Türk Askeri. Hiçbir şekilde demoralize olmadan ilerleyen kahraman Mehmetçiğimiz, Çanakkale Savaşında gösterdiği üstün gayret ve başarısı gibi Seul’u da Çinlilerden arındırarak Güney Kore’nin özgürlük mücadelesinde bayrağı ilk diken öncü birlik olmuştur.

Evet Kore halkı, Türk halkını “Kan Kardeşi” olarak nitelendirir. Çünkü Türk askeri cenk meydanında en önde mücadele ederken, insanlık ve vicdan saflarında da geride durmamıştır. Bu süreç esnasında savaşta şehit düşen ailelerin öksüz ve yetim kalmış çocukları için de bir okul inşa ederler. Adına da “ANKARA OKULU” denir.

Savaşın içinde en güç koşullarda savaşan tek birliğin Türk askerleri olması ve buna rağmen üstün gayret ve merhametleri unutulmaz bir Kahramanlık destanı yazdırmış ve Kore’nin Kutup Yıldızları unvanını almalarına vesile olmuştur. Yıl 1952’ de Türkiye artık NATO üyesi Ülkeler arasında yerini almıştır. Mehmetçik, hem askeri hem de siyasi yönden büyük bir başarının altına imzasını haklı gururla atmıştır.

Öyle ki Kore Kurmay Albay Joresic Park: “O zaman ki yardım olmasaydı şimdi ki Güney Kore olmazdı. halkımız Türk halkına her zaman müteşekkirdir." ifadesi ve övgüsünde bulunmuştur.

Hani Malcolmx’ in dediği gibi:

“Zulüm kısmak istediği sesi nâra yapar ve bazı ölüler yaşayanlardan daha yüksek sesle konuşur.”

27 Temmuz 1953'te Kore Ateşkes Antlaşması'nın imzalanmasıyla sona eren Kore Savaşı da ecdadımızın tarih boyunca yazdığı zaferlere dahil olmuştur. Bu zaferler şimdiki hedeflerimizin heybetini artırmakta, seferlerin zaferi getiren başarısıyla da şerefyap olmaktayız. Bu onurlu zaferin şahitlerinden Ağrılı Palandöken Köylüsü İmam ve aynı zaman da halk şairi olan Hamit Yalçın’ ın şu veciz mısralarıyla bitirelim sözümüzü:

Kore’ de olan ahvâli dinle,

Kerbale vakası oldu Kore’ de.

Oku destanını tamamen anla,

Dereler kan ile doldu Kore’ de

General Tahsin mertlerin merdi

Celal Dora sancağı beline sardı,

Ahmet Tuncay aslan gibi ateşe girdi

Gevura velvele saldı Kore’ de

Naci Gökçe Türkün bayrağı açtı

Çemberi yararak hücuma geçti

Hakkın emriyle o şehit düştü

Naci Gökçe Şehit oldu Kore’ de

Ateş kütlesidir Türk’ ün subayı

Az kuvvetle sardı dağı ovayı

Her zaman zikreder ismi-i Huda’yı

Türkler madalyalar aldı Kore’ de.

Kore savaşında şehit düşen 714 Mehmetçiğimizi rahmetle anıyor 2147 Gazimizle de onur duyuyoruz. Ruhları şâd mekanları cennet olsun. Hepsine minnettarız.