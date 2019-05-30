Komünist başkanın uygulamalarına Valilikten sert tepki

Daha önce "Dersim" kararı ve belediye personeline "Mobbing" uyguladığı iddiasıyla gündeme gelen "Komünist Başkan" olarak lanse edilen Maçoğlu'nun şimdi de zabıta aracılığıyla işletmelere keyfi uygulamalar yapıp, şehit babası, gazi derneği ve engelliye verilen büfenin işletmesini iptal ettirdiği ileri sürüldü. Öte yandan uygulamaya katılan zabıtalardan biri, FETÖ'den arandığı ortaya çıkınca gözaltına alındı.