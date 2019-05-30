Komünist başkanın uygulamalarına Valilikten sert tepki
Daha önce "Dersim" kararı ve belediye personeline "Mobbing" uyguladığı iddiasıyla gündeme gelen "Komünist Başkan"olarak bilinen Maçoğlu, şimdi de zabıta aracılığıyla işletmelere keyfi uygulamalar yapıp, şehit babası, gazi derneği ve engelliye verilen büfenin işletmesini iptal ettirdiği ileri sürüldü.
Daha önce "Dersim" kararı ve belediye personeline "Mobbing" uyguladığı iddiasıyla gündeme gelen "Komünist Başkan" olarak lanse edilen Maçoğlu'nun şimdi de zabıta aracılığıyla işletmelere keyfi uygulamalar yapıp, şehit babası, gazi derneği ve engelliye verilen büfenin işletmesini iptal ettirdiği ileri sürüldü. Öte yandan uygulamaya katılan zabıtalardan biri, FETÖ'den arandığı ortaya çıkınca gözaltına alındı.
Tunceli Valiliği, kentte kayyum döneminde açılan işletmelere Türkiye Komünist Partisi'nden seçilen ve "Komünist Başkan" olarak lanse edilen belediye başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nun, zabıtalar aracılığıyla keyfi uygulamalar yaptığını bildirdi.
Maçoğlu'nun, kentte kayyum döneminde açılan ve istihdama katkı sağlayan işletmelere yönelik zabıtalar aracılığıyla keyfi uygulamalar yaptığı, şehit babası, engelli bir gence ve gaziler derneğine verilen büfelerin işletmesinin iptal ettirdiği valilik tarafından açıklandı.
Öte yandan keyfi uygulamalar yaptığı ileri sürülen zabıta personelinden birinin Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında aranması ortaya çıkınca gözaltına alındı.