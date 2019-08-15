Komünist Başkan Fatih Maçoğlu, Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti
31 Mart yerel seçimlerinde Tunceli Belediye Başkanı seçilen 'Komünist Başkan' lakaplı Fatih Mehmet Maçoğlu ve Dersim Dernekleri Federasyonu üyeleri, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tebrik ziyaretinde bulundu.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendisini tebrik ziyaretine gelen Tunceli Belediye Başkanı Mehmet Fatih Maçoğlu ve Dersim Dernekleri Federasyonu (DEDEF) üyesi yaklaşık 50 kişiyi Meclis Salonu’nda ağırladı.
Ekrem İmamoğlu belediyedeki borç nedeniyle kampanya başlatan Maçoğlu’na “Başkanın beni de Tuncelili, Dersimli kabul ederek, içinde olmamı hissettiğini düşünüyorum” diye seslendi.
"Yolumuzdan asla ayrılmayacağız"
Seçimin yenilenmesi nedeniyle kaybedilen üç ayı kentin kaynakları ve imkanlarıyla telafi edeceklerini ve işlerinin kolay olmadığını vurgulayan İmamoğlu şöyle devam etti: “Elbette birilerinin ayağına basacağız. Birilerinin önünde duvar olacağız. Ama biz yolumuzdan asla ayrılmayacağız… Bunu özellikle, özgün duruşuyla, tavrıyla, siyasete olgun bakışıyla örnek başlangıçlara, uygulamalara imza atmış Tuncelililerin önünde özellikle anlatmak istedim.”
Tunceli Belediyesi’nin destekçisi olacaklarının altını çizen İmamoğlu, “Farklı siyasi partilere mensup olsa da biz, Türkiye’ye bütün bakıyoruz. İBB, Türkiye’nin en önemli ve en lokomotif yerel yönetimidir” dedi.