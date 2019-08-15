Komünist Başkan Fatih Maçoğlu, Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti

"Yolumuzdan asla ayrılmayacağız"

Seçimin yenilenmesi nedeniyle kaybedilen üç ayı kentin kaynakları ve imkanlarıyla telafi edeceklerini ve işlerinin kolay olmadığını vurgulayan İmamoğlu şöyle devam etti: “Elbette birilerinin ayağına basacağız. Birilerinin önünde duvar olacağız. Ama biz yolumuzdan asla ayrılmayacağız… Bunu özellikle, özgün duruşuyla, tavrıyla, siyasete olgun bakışıyla örnek başlangıçlara, uygulamalara imza atmış Tuncelililerin önünde özellikle anlatmak istedim.”