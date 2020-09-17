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Komşusunu tekme tokat döven Halil Sezai adliyede! Elindeki detaya dikkat

67 yaşındaki komşusunu darp eden ünlü şarkıcı Halil Sezai ifade vermek üzere adliyeye gitti. Halil Sezai'nin sağ elinin sargılı olduğu dikkatlerden kaçmadı.

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TUZLA'da villa komşusu olan 67 yaşındaki Hüseyin Meriç'i döven Halil Sezai karakolda verdiği ilk ifadenin ardından serbest kalmıştı. Yaşlı adamı döverken görüntüleri kamuoyuna yansıyan Halil Sezai, bugün savcılık talimatıyla ifade için adliyeye çağrıldı.

Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen Halil Sezai'nin iki yanında 2 polis vardı. 

Adliyeye girişte sağ elinin sargılı olduğu görülen Halil Sezai, medyanın sorularını yanıtsız bıraktı. Halil Sezai'nin avukatı 'yaşanan talihsiz olayın merkezinde yer aldığı için son derece üzgün ve pişman olduğunun bilinmesini isteriz" dedi. 

Halil Sezai'nin yeni görüntüsü çıktı
Şarkıcı Halil Sezai çiçek alıp kapısına gittik demişti. Ancak ortaya çıkan videoda ortada bir çiçek olsa da Halil Sezai'nin kapıyı çalmadan önce şiddet hazırlığı yaptığı kameraya yansıyor. Çiçekle giden ise Halil Sezai değil yanındaki arkadaşı. İşte yeni ortaya çıkan görüntüler:

Ne olmuştu?
Tuzla'da 4 villalık bir sitede 2 villayı film çekimi için kiralayan Halil Sezai ile yönetmeni, yan villada yaşayan Hüseyin Meriç (67) arasında tartışma çıkmıştı.

Skandal olay önceki gün saat 10.00 sıralarında yaşandı. Şarkıcı Halil Sezai ve 'İncir Reçeli', filminin yönetmeni Aytaç Ağırlar, Tuzla Postane Mahallesi Cafer Bey Sokak'ta film çekimi için villa kiraladı. Halil Sezai kiraladığı villada film çekimi yapmak istedi. Ancak dört villadan oluşan sitede oturan Hüseyin Meriç ve Mesih Meriç, ünlü şarkıcının villada film çekimine izin vermedi. Halil Sezai kinlendiği Hüseyin Meriç'in kapısına gidip 'içindeki magandayı' ortaya çıkardı. 

Ortaya çıkan dayak görüntülerinde Halil Sezai 67 yaşındaki Hüseyin Meriç'i ilk olarak adamın evinin kapısının önünde tartaklıyor. Yaşlı adam herhangi bir karşılık vermezken şiddetin dozunu daha da artırıyor. Adamın önce saçlarını avuçluyor ardından boğazına yumruk atıyor. Yaşlı adam darp edilince kaçmaya çalışıyor. Öfkesi dinmeyen Halil Sezai de peşinden koşuyor. Hızla koşup yazlığın kapısından kendini sokağa atan yaşlı adamı Halil Sezai burada da yakalıyor. 

Yaşlı adam konuştu : Ezan mı okuyorsun a... k...
67 yaşındaki Hüseyin Meriç olay anını anlattı. Yaşlı adam, "Kalbim tıkalıydı, yere oturmaya çalıştım. Otururken bile tekme tokatla vuruyordu" ifadesini kullandı. Hüseyin Meriç, darp edildiği sırada Kelime-i Şehadet getirdiğini belirtti ve "O sırada 'Ezan mı okuyorsun lan sen?' diye daha çok dövdü" ifadesini kullandı.

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