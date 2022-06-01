Komşusunu dövmüştü Halil Sezai için karar çıktı Hapse yeniden mi girecek?

Konserdeki sözlerini kabul etmedi

Halil Sezai, sahne aldığı bir mekanda şiddet uyguladığı komşusu hakkında "Kafam iyi olduğu için gerekli şekilde tam dövemedim. Bir dahaki sefere inşallah. Hak etti. G...n tekiydi gerçekten" şeklinde sözler söylemişti.