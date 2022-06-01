Komşusunu dövmüştü Halil Sezai için karar çıktı Hapse yeniden mi girecek?
Yaşlı komşusunu darp ettiği gerekçesiyle hapis cezası alan Halil Sezai hakkında, geçtiğimiz günlerde sahne aldığı mekanda komşusuna söylediği sözler nedeniyle " hakaret" suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.
2011 ve 2014 yıllarında vizyona giren 'İncir Reçeli' film serisi ile adını geniş kitlelere duyuran Halil Sezai, İstanbul'un Tuzla ilçesinde komşusunu darp ettiği gerekçesiyle hapis cezasına çarptırılmıştı. 42 yaşındaki şarkıcı hakkında sahne aldığı mekanda komşusuna yönelik söylediği sözler nedeniyle 'alenen hakaret' suçundan hapis cezası talebiyle iddianame düzenlendi.
Şarkıcı Halil Sezai, 15 Eylül 2020'de tartıştığı komşusu Hüseyin Meriç'i darp ettiği gerekçesiyle 1 yıl 11 ay 17 gün hapis cezasına çarptırıldı.
42 gün cezaevinde yatan şarkıcı, tahliye olduktan sonra çıktığı mekanda komşusu hakkında "Gerekli şekilde dövemedim" demesi üzerine hakkında bir dava daha açıldı.
Konserdeki sözlerini kabul etmedi
Halil Sezai, sahne aldığı bir mekanda şiddet uyguladığı komşusu hakkında "Kafam iyi olduğu için gerekli şekilde tam dövemedim. Bir dahaki sefere inşallah. Hak etti. G...n tekiydi gerçekten" şeklinde sözler söylemişti.