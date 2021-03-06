Komşusu yaşlı kadına tecavüz etti boğarak öldürdü! Aydın'daki iğrenç olay
AYDIN'da Hanım Pınarlı boğularak öldürüldü. Yaşlı kadının katilinin 23 yaşındaki komşu olduğu belirlendi. Yakalanan katilin iğrençliği iç çamaşırıyla ortaya çıktı.
Aydın’da yalnız yaşayan 92 yaşındaki Hanım Pınarlı’nın evinin kapısını dün saat 22.00 sıralarında açık halde bulan komşuları, içeri girdiklerinde eşyaların dağınık olduğunu gördü.
Odaları kontrol ettiklerinde ise yaşlı kadını yerde yatar halde buldu. İhbar üzerine eve gelen sağlık ve polis ekipleri, Pınarlı’nın boğularak öldürüldüğünü belirledi.
MOBESE'ye takıldı: Yapılan aramada ise evdeki ziynet eşyalarının çalındığı ortaya çıktı. Güvenlik kamera kayıtları ile MOBESE görüntülerini inceleyen polis ekipleri, şüphelinin çok sayıda hırsızlık kaydı bulunan A.Ç. (23) olduğunu belirlendi. Şüpheli, Nazilli ilçesindeki bir otelde yakalanarak gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüpheli A.Ç.’nin (23), yaşlı kadına cinsel saldırıda bulunduğu ortaya çıktı.