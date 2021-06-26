Komşusu gizlice bıraktı paylaşıp ifşa etti! 'Merhamet beklemesin' deyip Kardeşlerim Celil Nalçakan isyan etti
43 yaşındaki Kardeşlerim oyuncusu Celil Nalçakan gizlice mektup bırakan komşusuyla ilgili konuştu
ATV'nin sevilen dizisi Kardeşlerim'de Akif Atakul karakterini canlandıran başarılı oyuncu Celil Nalçakan geçtiğimiz günlerde başına gelen olayı sosyal medya hesabından paylaşarak tepki göstermişti. Yaşananlarla ilgili Nalçakan gazetecilere konuştu.
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Nalçakan, önceki akşam Arnavutköy'de bir mekanda arkadaşları ile bir araya geldi.
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Mekan çıkışında keyifli halleri ile dikkat çeken oyuncu, taraftarı olduğu Beşiktaş hakkında konuştu.
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Nalçakan Beşiktaş ile yeniden anlaşan teknik direktör Sergen Yalçın'a övgüler yağdırdı.
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