Komşularının üzerine kezzap dökmüştü! Cezası belli oldu
KONYA'da daha önceden aralarında tartışma olan komşularının üzerine kezzap döken 3'ü çocuk 6 kişiyi yaralayan Gülay Durusoy, 10 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Tutuksuz yargılanan Durusoy, cezanın açıklanmasının ardından mahkeme salonundan ağlayarak çıktı.
Merkez Meram ilçesi Gödene Mahallesi Hanedan Caddesi'ndeki bir apartmanda oturan Saadet Şahin (45), geçtiğimiz yıl 17 Eylül'de, işten eve dönen eşi Ramazan Şahin'i görüp karşılamak için 3 çocuğuyla birlikte kapıyı açtı. Bu sırada, daha önceden aralarında tartışma yaşanan karşı komşusu Gülay Durusoy da kapıyı açtı. Evinden çıkan Durusoy, elindeki kâsenin içinde bulunan kezzabı komşularının üzerine attı. Saadet Şahin’in yüzünde, omzunda ve ellerinde yanıklar oluşurken, yüzde 75 zihinsel engelli oğlu Akif'in (14) yüzünde, gözünde, kollarında ve vücudunun çeşitli yerlerinde de yanıklar oluştu. Ayrıca çocukları Osman (13) ve Ayşegül’ün (8) de elleri ile kollarında, Ramazan Şahin’in kolu ve bacağında, o sırada olay yerinde bulunan diğer komşusu Şeyda Bağbudar’ın da kollarında yanıklar oluştu. Hastaneye kaldırılan yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi ancak yaralılarda kalıcı izler oluştu.
Olayı hatırlamıyorum
Saldırının ardından gözaltına alınan Gülay Durusoy da ilk ifadesinde psikolojik tedavi gördüğünü, olayı hatırlamadığını, hafızasının arada bir gelip gittiğini ve kendisine iftira atılıp, komplo kurduğunu söyledi. Durusoy, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
17'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'kasten yaralama' suçundan 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmaya başlayan Durusoy, mahkemedeki savunmasında da kendisine komplo kurulduğunu iddia etti. Durusoy, 23 Mayıs günü yapılan 3'üncü duruşmasında adli kontrol kararıyla tahliye edildi.
Akıl sağlığım yerinde değil, beraatimi istiyorum
Davanın bugün görülen son duruşmasına tutuksuz yargılanan Gülay Durusoy, baba Ramazan Şahin ve taraf avukatları katıldı. Gülay Durusoy, kendisine iftira atıldığını ileri sürerek, "Bana iftira atılıyor. Ben suçsuzum. Benim akıl sağlığım yerinde değil. Halen tedavi görüp ilaç kullanıyorum. Beraatımı talep ediyorum" dedi.