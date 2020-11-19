Komşuları görünce şoke oldu genç kadının evinden çıkardılar yasak olduğunu bilmiyordum

“Bu evde 7 çeşit hayvan vardı. Besliyordum. Hepsi benim çocuklarım. 6 senedir benimle idiler. Yurt dışında erasmus programında evinde kaldığım arkadaşımda yüzlerce vardı. Dedim ki çok güzeller, benim de olması lazım. Geldim. İnternette bakarken bir facebook grubu buldum. Orada ilanlar vardı. Satın aldım. Aynı kedi köpek alır gibi. :Bu arada. ilanlar var boyu yazıyor, yaşı yazıyor. Satışları yasakmış evet. Ben bilmiyordum. Bir tane aldım. Sonra bir tane daha aldım. Böyle böyle çoğaldı. Yasak olduğunu bilmiyordum çünkü herkes besliyor. Sosyal medyaya da baktığım zaman insanlar besliyorlar. Her yerde besliyorlar. Bunlar filmlerde oynuyorlar, dizilerde oynuyorlar. Ben bunları veterinere götürüyorum hiçbir şey demiyorlar bana. Rutin kontrollerini yaptırıyordum ağız bakımı tırnak bakımı gibi. Hiçbir şey demiyorlardı yasak diye” diye konuştu.