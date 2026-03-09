Komşu ziyaretinden geliyordu! Görünce yakalamaya çalıştı sonu feci oldu
İzmir'in Torbalı ilçesinde evinden çıkan kişileri yakalamaya çalıştığı sırada silahla vurulan kişi yaşamını yitirdi.Abone ol
Alınan bilgiye göre, ailesiyle birlikte komşu ziyaretinden dönen Mehmet Köstekçi (24), Karakuyu Mahallesi'ndeki evlerinden tanımadığı kişilerin çıktığını gördü.
Şüphelileri durdurmaya çalıştı
Şüphelileri durdurmaya çalışan Köstekçi, şüphelilerin ateş sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Köstekçi, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.