BIST 14.062
DOLAR 43,85
EURO 51,68
ALTIN 7.290,25
Komşu saldırısında yaralanan 14 aylık bebek taburcu edildi

Çınarcık'ta komşularının saldırısına uğrayan ve yaralanan 14 aylık bebek hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

 Yalova'nın Çınarcık ilçesinde uzun süredir sorun yaşadıkları komşularının saldırısına uğrayan baba ile kucağındaki 14 aylık kızı hastaneye kaldırıldı. Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan 14 aylık M.İ.B, yapılan tetkiklerinin ardından taburcu edildi.

Esenköy'deki evlerine giden aile, küçük kızın ağabeyleriyle bir araya geldiği ve oyun oynadığı görüntüleri paylaştı.

Baba M.B,  kızının durumunun iyi olduğunu anlattı.

