Kompresör şakası faciaya dönüştü

Bolu’nun Göynük ilçesinde bir santralde çalışan Ö.K, iddiaya göre iş arkadaşlarının makatından kompresörle hava vermesi üzerine fenalaştı ve hastaneye kaldırıldı. Kalın bağırsağının patladığı belirlenen işçi acilen ameliyata alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

İddiaya göre, ilçede bulunan bir santralde çalışan 4 işçi, Ö.K’nin makatından kompresörle hava verdi. Olay sonrası işçi fenalaştı.

İhbar üzerine iş yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince yapılan müdahale sonrası işçi, Bolu Abant İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kalın bağırsağının patladığı belirlenen ve acil ameliyata alınan Ö.K’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri tarafından karakola götürülen 4 işçiden biri gözaltına alındı, 3 kişi serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

