Komiser yardımcısı milli güreşçi! Emrullah Tokur iş stresini minderde atıyor

Lise ve üniversite yıllarında katıldığı birçok yarışmalarda derece elde eden Tokur, 2017 yılında Polis Akademisini kazandı. Akademinin ardından 2018 yılında komiser yardımcısı olarak Kırıkkale'de başladığı görevine sporun verdiği kazanımlarla daha iyi adapte olan Tokur, Kovid-19 salgını dolayısıyla antrenmanlara ara verse de fırsat buldukça spor yapmayı ihmal etmiyor.