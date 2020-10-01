Komadan çıktı annesiyle kocasının evlendiğini öğrendi
BREZİLYA'da Kamylla Wanessa Cordeiro de Melo geçirdiği felç sonrası 78 gün yoğun bakımda kaldı. Yoğun bakımdan çıktığında genç kadın, kocasının annesiyle evlendiğini öğrenerek hayatının şokunu yaşadı
Eşiyle 2013 yılında tanışıp evlenen çift, 2014 yılında da çocuk sahibi olmuştu. Obezite tedavisi için ameliyat olduktan sonra 2017 yılında felç olan Kamylla Wanessa Cordeiro de Melo, 78 gün boyunca hastanede kaldı. Hastanede kaldığı sürede annesi ile kocası arasında bir ilişki başladı.
Komada olduğu süreçte annesinin evine gidip oğluna baktığını söyleyen Kamylla, Marie Claire'e yaptığı açıklamalarda eşinin hastanedeyken kendisini iki defa ziyaret ederken annesinin hiç gelmediğini ifade etti. Kamylla komadan çıktığında ise kızına acı haberi babası verdi.
"Evet birlikteyiz ve mutluyuz"
Duyduklarına inanamadığını ifade eden Kamylla, "Kalbimden bıçaklanmış gibi hissettim" dedi. Babasının söylediklerine inanmayarak annesini aradığında ise annesinin kendisine çok mutlu olduklarını söylediğini aktardı. Annesi ve eski eşinin evlilikle noktalanan ilişkileri sonrası büyük bir hayal kırıklığı yaşadığını belirten Kamylla, "Annemi aradım, hastaneden çıktığımı söyledim ve 'birlikte olduğunuz doğru mu?' diye sordum. 'Evet birlikteyiz ve mutluyuz' dedi. Duyduklarıma inanamadım" dedi.
"Ergenliğimden beri annem benimle yarış içinde"
Kamylla, "Ergenliğimden beri annem benimle yarış içinde. Benden yalnızca 20 yaş büyük ve giysilerin ona daha çok yakıştığını, yaptığı yemeklerin benimkinden daha güzel olduğunu söylerdi. Ne yaparsam yapayım, asla yeterince iyi değildim. 25 yaşına geldiğimde benden 10 yaş büyük birine aşık oldum ve 2013'te evlendik. Ertesi sene zor bir hamileliğin ardından şimdi 6 yaşında olan oğlumu doğurdum" dedi.