Koltuk için sağlığını hiçe sayıp erteledi! Vasiyet paylaşımıyla Seren Serengil korkuttu
Uzun süredir sağlık sorunları ile başı dertte olan şarkıcı Seren Serengil, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımıyla herkesi korkuttu.
Geçtiğimiz günlerde aniden fenalaşıp hastanelik olan Seren Serengil, koltuğunu Deniz Akkaya’ya kaptırmamak için ameliyatını sezon finaline kadar erteleyerek Söylemezsem Olmaz programına katılmıştı.
Su içmediği için ve geçirdiği zayıflama operasyonlarının ardından safra kesesinde ve böbreklerinde sorun yaşadığı öğrenilen Seren Serengil, yine sağlığını hiçe saydı ve ameliyatını daha ileri bir tarihe ertelendi.
Sezon finali sonrasına ertelemesi ise Deniz Akkaya ile arasında geçen bir koltuk sevdası olarak yorumlandı.
Yeniden ekranlarda yerini alan Serengil’in bugün yaptığı Instagram paylaşımı herkesi korkuttu.