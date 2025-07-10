Koltuk altı, kasık, meme altında görülüyor! Köpek memesi hastalığını önlemek için bakın nasıl beslenmek gerekiyormuş
Halk arasında "köpek memesi hastalığı" olarak Bilinen "Hidradenitis Süpürativa" hayatı kabusa çeviriyor. Aralıklar ile tekrarlayan apseler ve şiddetli kaşıntı gibi belirtiler ile ortaya çıkabileceği gibi tedavi edilmediği takdirde yaşam kalitesini de ciddi şekilde düşürebilecek bir hastalık. Uzman isimden bu hasalığa karşı uyarı geldi.
Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. Deniz Demirseren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Hidradenitis Süpürativa"nın (HS) özellikle koltuk altı, kasık, meme altı gibi sürtünmenin yoğun olduğu bölgelerde daha sık görüldüğünü söyledi.
Hastalığın ağrılı apseler, akıntılı yaralar ve sivilce benzeri oluşumlarla kendini gösterdiğini ifade eden Demirseren şu sözler ile uyardı.
"Koltuk altı, kasık ve meme altı gibi bölgelerde tekrarlayan ağrılı apse ve sivilce benzeri oluşumlar, akıntılar, yara izleri gibi durumlar hidradenitis süpürativa hastalığı belirtileri arasındadır. Genellikle çıban, egzama ya da sivilceyle karıştırılıyor. Ergenlikten sonra başlayan ve ileri yaşlarda şiddeti hafifleyebilen HS her yaşta görebildiğimiz bir hastalık. Hastalarda şiddetli ağrı ve kaşıntı şikayeti olması hastaların yaşam kalitesini olumsuz etkiler." diye konuştu.
SİGARA HASTALIĞI TETİKLİYOR
Prof. Dr. Demirseren, hastalığın genetik yatkınlıkla ilişkili olabileceğini ancak yaşam tarzının belirleyici olduğunu vurgulayarak, "Sigara tüketimi hastalığı ciddi şekilde şiddetlendiriyor. Bu nedenle öncelikle hastaların sigarayı bırakmaları, fazla kilolarından kurtulmaları ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları edinmeleri gerekiyor. Açık hava egzersizleri, meyve ve sebze ağırlıklı sağlıklı beslenmek hastalığın iyileşme sürecine olumlu katkıda bulunur." şeklinde konuştu.