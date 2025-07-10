Koltuk altı, kasık, meme altında görülüyor! Köpek memesi hastalığını önlemek için bakın nasıl beslenmek gerekiyormuş

"Koltuk altı, kasık ve meme altı gibi bölgelerde tekrarlayan ağrılı apse ve sivilce benzeri oluşumlar, akıntılar, yara izleri gibi durumlar hidradenitis süpürativa hastalığı belirtileri arasındadır. Genellikle çıban, egzama ya da sivilceyle karıştırılıyor. Ergenlikten sonra başlayan ve ileri yaşlarda şiddeti hafifleyebilen HS her yaşta görebildiğimiz bir hastalık. Hastalarda şiddetli ağrı ve kaşıntı şikayeti olması hastaların yaşam kalitesini olumsuz etkiler." diye konuştu.