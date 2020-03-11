Kolonya ve maske fiyatları Türkiye'de coronavirüsle fırladı! Kuyruklar oluştu

Coronavirüse karşı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, en etkili yöntemin elleri 20 saniye sabun ve suyla yıkamak olduğunu açıkladı. Bunun dışında kolonya kullanılması da tavsiye edildi. Virüsün ülkemize gelmesi ile birlikte de hem maske hem de kolonya fiyatları bir anda fırladı.