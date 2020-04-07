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Kolonya ve maske dağıtımı başladı! Erdoğan'ın mektubu da var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 65 yaş ve üstü vatandaşlara kolonya ve maske dağıtımına başlandı. Paketlerde Erdoğan'ın mektubu da yer alıyor.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs ile mücadele kapsamında, sokağa çıkma yasağı getirilen 65 yaş ve üstü vatandaşlara ücretsiz kolonya ve maske dağıtılacağını duyurmuştu.

Mektupta dikkat çeken ifadeler 

Bugün Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı bekçiler, maske ve kolonyaların dağıtımına başladı. Vatandaşların evlerine götürülen paketlerde ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mektubu da yer aldı.

"Kesinlikte dışarıya çıkmayın" uyarısı

Mektupta, şu ifadeler yer alıyor: Sizlerden ricam, bu salgın tehdidi ortadan kalkana kadar evlerinizde kalmanız, kesinlikte dışarıya çıkmamanızdır. Sizleri bu salgından koruyabilmemizin en etkili yolu budur.

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