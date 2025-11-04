BIST 10.897
DOLAR 42,09
EURO 48,35
ALTIN 5.342,69
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Kolonlarında çatlak oluşan 3 bina boşaltıldı

Kolonlarında çatlak oluşan 3 bina boşaltıldı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 3 bina, kolonlarında çatlak oluştuğu gerekçesiyle tedbir amacıyla boşaltıldı.

Abone ol

İstasyon Mahallesi Şehit Mücahit Okur Caddesi'nde 13 daire ve 3 iş yerinin bulunduğu dörder katlı 3 binanın kolonlarında çatlak oluştuğu ihbarı yapıldı.

Bölgeye Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, belediye ve polis ekipleri sevk edildi.

Güvenlik önlemi alınmasının ardından inceleme yapan ekipler, kolonlarında çatlak tespit edilen 3 binanın mühürlenmesini kararlaştırdı.

Binadan tahliye edilen 42 kişiden 26'sı Büyükşehir Belediyesinin Balyanoz Koyu Sosyal Tesisleri'ne yerleştirildi.

Ekipler, çevredeki diğer binalarda da incelemelerini sürdürüyor.

Darıca ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Kosova Sokak'ta dün, kolonlarında çatlaklar oluşan 4 daireli 3 katlı apartman da tahliye edilmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı son 24 saatte 4 artarak 68 bin 872'ye çıktı
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı son 24 saatte 4 artarak 68 bin 872'ye çıktı
Gazeteci Sedef Kabaş'a hapis cezası verildi
Gazeteci Sedef Kabaş'a hapis cezası verildi
Fiorentina, teknik direktör Pioli ile yollarını ayırdı
Fiorentina, teknik direktör Pioli ile yollarını ayırdı
Bakan Kurum, Hatay'da "Asrın İnşası"ndaki çalışmaları gazetecilere anlattı
Bakan Kurum, Hatay'da "Asrın İnşası"ndaki çalışmaları gazetecilere anlattı
Galatasaray'ın efsane futbolcusu Barış Alper Yılmaz'dan olay sözler!
Galatasaray'ın efsane futbolcusu Barış Alper Yılmaz'dan olay sözler!
DEM Partili Çiftyürek, AİHM'in Selahattin Demirtaş kararını değerlendirdi
DEM Partili Çiftyürek, AİHM'in Selahattin Demirtaş kararını değerlendirdi
Galatasaray'da Yunus Akgün ameliyat olabilir! Sağlık durumunu doktor anlattı
Galatasaray'da Yunus Akgün ameliyat olabilir! Sağlık durumunu doktor anlattı
Hatimoğulları, Demirtaş'ı ziyaret edecek
Hatimoğulları, Demirtaş'ı ziyaret edecek
Tuncer Bakırhan'dan Bahçeli’ye 'Demirtaş' teşekkürü
Tuncer Bakırhan'dan Bahçeli’ye 'Demirtaş' teşekkürü
Trabzonspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Evi ateşe verdi jandarmayı bıçakladı! Vurularak etkisiz hale getirildi
Evi ateşe verdi jandarmayı bıçakladı! Vurularak etkisiz hale getirildi
Milli yıldız Arda Güler takım arkadaşını sildi attı! ''Onunla oynamak istemiyorum''
Milli yıldız Arda Güler takım arkadaşını sildi attı! ''Onunla oynamak istemiyorum''